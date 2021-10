Danach sind sechs Journalistenfragen zugelassen, in denen es um die Inhalte des Treffens geht. Keine davon wird beantwortet. Die Gespräche sollen vertraulich bleiben, man wolle keine "Wasserstandsmeldungen", so wie es 2017 gelaufen ist. "Wir werden uns dann an die Öffentlichkeit wenden, wenn wir der Meinung sind, jetzt gibt es was zu erzählen", sagt Habeck noch, dann gehen die drei.