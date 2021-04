K-Frage, geklärt: Annalena Baerbock geht bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidatin für Bündnis 90/Die Grünen ins Rennen. Die Bestätigung erfolgt auf einem Parteitag. [Ihre Rede]

K-Frage, ungeklärt: Die Union ringt weiter. CDU-Chef Laschet hat für Montagabend den Parteivorstand einberufen, um einen Vorschlag zu unterbreiten. CSU-Chef Markus Söder will auch, aber: "Die Entscheidung zur K-Frage obliegt jetzt alleine der CDU."

Frage des Größenwahns: Die Ausrufung der Super League hat im europäischen Fußball einen beispiellosen Aufschrei zur Folge. ZDF-Reporter Nils Kaben meint: "Die selbst ausgerufene Fußball-Elite wird nicht lange ihren Spaß haben." Und die UEFA will Super-League-Spieler verbannen, wenn sie in der Super-Liga mitspielen.

