Update am Morgen : Grüne Realpolitik kommt an

3,88 Prozent. So wenige Menschen in Deutschland haben in einer Umfrage angegeben, in ihrer Freizeit häufig zu tanzen. Knapp 27 Prozent gaben an, ab und zu zu tanzen. Fast 40 Prozent gehen nie auf eine Tanzfläche. Heute ist Welttanztag: Das Tanz-Komitee des Internationalen Theater Instituts rief den Welttanztag 1982 ins Leben und erinnert damit an den Tanzreformer Jean-Georges Noverre (1727 bis 1810), der am 29. April geboren wurde.