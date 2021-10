Entscheiden würden dies aber FDP und Grüne, fügte Laschet noch hinzu, die Union sei bereit für ein Bündnis. Kein Wunder, ist es auch ihre derzeit einzige Chance, als Wahlverlierer doch noch den Kanzler zu stellen. Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck ließen die Avancen der Unions-Chefs nach dem Gespräch aber erstmal ins Leere laufen. Sie kündigten an, ihre Sondierungsgespräche mit Union und SPD nun zunächst intern in den Gremien zu beraten und dann eine Entscheidung über das weitere Vorgehen zu treffen - dafür wollen die Grünen sich am Dienstag und Mittwoch beraten, kündigte Habeck an.