Update am Abend: Grünen-Rücktritte, Wolfsjagd, Porto

Fahrgäste der S-Bahn Berlin können an sechs Bahnhöfen erkennen, wie viel Platz noch in den einzelnen Wagen ist, bevor der Zug eingefahren ist. Das neue System messe in Echtzeit, wie stark die S-Bahnwagen ausgelastet sind, und zeige dies auf den Informationsmonitoren am Bahnsteig an, teilte die Deutsche Bahn mit.