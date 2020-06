Nun aber haben sich die Parteien geeinigt, aus dem GroKo-Schornstein kam heute weißer Rauch. Habemus Grundrente. Bis Ende der Woche soll der Bundestag über sie abstimmen, das Gesetz selbst soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten - und die Auszahlung am 1. Juli 2021 rückwirkend beginnen.