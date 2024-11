Update am Abend: Mit oder ohne Hoffnung auf Neuanfang

Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck scheint optimistisch in die Zukunft zu blicken. Denn er will Kanzlerkandidat der Grünen werden. "Ich bewerbe mich als Kandidat von den Grünen - für die Menschen in Deutschland", sagte er in einem Video. Obwohl Habecks Partei in den Umfragen derzeit eher bescheiden abschneidet.