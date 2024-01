Update am Abend: Habeck, Flut, Spice Girls - der Tag erklärt

Guten Abend,

in einigen Gebieten Deutschlands können sicherlich viele das ganze Wasser nicht mehr sehen. Im Streit der Landwirte mit der Bundesregierung wäre hier oder da vermutlich ein Bottich auf die erhitzten Gemüter nicht verkehrt. Ein Blick auf das, was heute wichtig ist:

Was war da los bei Habeck und den Landwirten?

Im Laufe des Tages werden immer mehr Details zu der Aktion der Landwirte gestern bekannt. Bauern hatten Bundeswirtschaftsminister Habeck am Verlassen einer Fähre in Schleswig-Holstein gehindert. Sie sind wütend, weil die Bundesregierung die Pläne zum Abbau von Subventionen beim Agrardiesel gestern zwar korrigiert, aber nicht ganz gekippt hat. Mein Kollege Nils Metzger geht der Frage nach, wer hinter den Protesten steckt:

Wie ist der Stand beim Hochwasser?

Niedersachsen kämpft seit mehr als einer Woche in einigen Regionen mit starkem Hochwasser. Tausende Helferinnen und Helfer sind vor Ort. In Sachsen-Anhalt startet die Bundeswehr ihren Einsatz. Unterdessen dankt Bundespräsident Steinmeier allen Helfenden für ihren Einsatz.

Wie könnte es nach Ende des Nahost-Krieges weitergehen?

Dazu hat sich Israels Verteidigungsminister Galant Gedanken gemacht. In "Vision für Phase 3" schreibt er, dass ein von Israel geführtes palästinensisches Gremium nach Kriegsende die Verwaltung übernehmen sollte.

Was kann Europa militärisch für Kiew leisten?

Brauchen Ihre Briefe mehr "Spice"?

So sehen sie aus, die Sonderbriefmarken mit den fünf Spice Girls.

Die britische Post hatte da eine Idee: Sonderbriefmarken der Spice Girls. Sollten Sie demnächst in Großbritannien sein, können Sie zehn verschiedene Motive der ikonischen Girlband ergattern. Mit dem Druck will die britische Post übrigens an die Gründung der Band vor 30 Jahren erinnern.