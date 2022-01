Vier Monate war Gabriel in Syrien gefangen. Jetzt kehrt der junge Journalist zurück in seine Heimatstadt Paris. Doch nach dem, was er in Syrien erlebt hat, findet Gabriel einfach nicht mehr in sein früheres Leben zurück. Er beschließt darum, seine Koffer zu packen und nach Goa zu gehen, zum Haus seiner Kindheit. Indien beruhigt Gabriel, damit hat auch die 15-jährige Maya zu tun. Die beiden kommen sich näher, doch ihre Gefühle zueinander bringen viele Probleme mit sich. "Maya" gibt es in der Arte-Mediathek zu sehen. (103 Minuten)