Lage in Borodjanka "viel schrecklicher" als in Butscha: Nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei die Situation in der Stadt Borodjanka nach dem Abzug der russischen Truppen noch "viel schrecklicher" als in Butscha. "Es gibt dort noch mehr Opfer der russischen Besatzer", so Selenskyj in einer Videobotschaft.