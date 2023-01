Am Freitag regnet es in der Nordhälfte Deutschlands zeitweise. Am Nachmittag zeigt sich von der Nordsee her häufiger die Sonne. Im Süden bleibt es überwiegend trocken, der Himmel ist wechselnd, meist aber stark bewölkt oder bedeckt. Der Wind weht im Norden frisch mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest, sonst schwach bis mäßig. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 6 Grad auf Rügen und 14 Grad am Oberrhein.