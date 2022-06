Update am Abend : Woher kommt die Energie von morgen?

Für Nandi Bushell ist es sicherlich mehr als ein Lichtblick, sondern die Erfüllung eines Lebenstraums: Die Zwölfjährige wird bei einem Konzert der Foo Fighters zu Ehren des im März verstorbenen Drummers Taylor Hawkins im September am Schlagzeug sitzen. Bushell hatte die Band 2020 zu einem Drum-Battle herausgefordert - und die Foo Fighters nahmen an. 2021 durfte sie bereits bei einem Auftritt in Los Angeles zum Ende der Show das Schlagzeug übernehmen. Der Lichtblick für mich dabei: Wenn man an seinen Traum glaubt und ihn nicht aus den Augen verliert, kann er auch in Erfüllung gehen.