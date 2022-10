Update am Morgen : Die Alleingänge des Olaf Scholz

Am Donnerstag ziehen im Nordwesten dichtere Wolkenfelder durch. Hier kann es einzelne Schauer geben. In den übrigen Gebieten halten sich Nebel- und Hochnebelfelder teilweise sehr lange. Regional und vor allem in mittleren und höheren Lagen scheint aber auch oft die Sonne. Der Wind weht mäßig, meist aus Süd. Die Höchsttemperatur liegt an der Ostsee und in den östlichen Mittelgebirgen bei 17 Grad. Sonst werden Werte um 20 Grad erreicht, am Rhein örtlich 24 Grad.