Inzwischen wird Tschentscher auch jenseits von Hamburg wahrgenommen. In der Corona-Krise gewann er an Profil: abgewogen, uneitel, kundig in Fakten und Details schien der SPD-Mann der Kanzlerin näher als seine Ministerpräsidenten-Kollegen von der CDU mit ihren hektischen Lockerungsübungen. Und die Parallelen zu Angela Merkel sind offensichtlich: Das Norddeutsche, auch sie wurde lange unterschätzt, die wissenschaftliche Prägung, die hilft, in Krisen zu navigieren. Nichts, gar nichts ziehe ihn in die Hauptstadt, versicherte Tschentscher glaubhaft bei seinen ersten Auftritten 2018 in Berlin. Jetzt ist 2020, die SPD hat Bedarf, die K-Frage ist offen. Kommt einer auf Ideen?