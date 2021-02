Dabei scheint die Politik sich zu bemühen. Das Land Hessen bestellte einen Beauftragten für die Opfer und Angehörigen und zahlte nach Medienberichten mehr als eine Million Euro an staatlicher Hilfe. Die Bundesregierung richtete einen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus ein und beschloss 89 Einzelmaßnahmen. An der heutigen Gedenkveranstaltung in Hanau nehmen Hessens Ministerpräsident und der Bundespräsident teil. Zahlreiche Aktionen gegen Rassismus sind in Vereinen, Unternehmen und Schulen geplant.