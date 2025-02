Update am Morgen: Durchatme-Momente, dringend gesucht

Guten Morgen,

einmal würde man gerne durchatmen. Luft holen, zur Ruhe kommen, mitten in der Woche, nachdenken über das, was um uns herum gerade passiert. Aber vermutlich wird das heute auch wieder kein Durchatme-Tag.

Es ist Wahlkampf und es ist richtig, dass alle, die ein Mandat haben wollen, um Stimmen ringen und werben. Auch heute wieder auf vielen Veranstaltungen, an den Wahlständen, in den Medien. Dass die Kämpfenden dabei nicht über alles sprechen: geschenkt. Aber ist das jetzt angemessen? "Wir stehen vor der größten Katastrophe, größten Krise seit 1948 und sind darauf nicht vorbereitet", so hat es Bundespräsident Horst Köhler kurz vor seinem Tod zu seinem Freund Theo Waigel gesagt.

Die Zukunft der Ukraine, Europas, das Verhältnis zu den USA - so vieles steht auf dem Spiel. Wir wüssten gerne, was die Parteien dazu konkret zu sagen haben. Welchen konkreten Beitrag für die Sicherung der Ukraine Deutschland leisten könnte, sollten sich die USA aus der Reihe der Unterstützer im Krieg gegen Russland verabschieden. Wo werden wir das Geld für eine teurere Verteidigung hernehmen? Werden deutsche Soldaten die Ukraine verteidigen?

18.02.2025 | 37:25 min

Man möchte doch vor dem 24. Februar wissen, wie die Parteien diese Fragen beantworten. Von mir aus können sich auch alle an einen Tisch setzen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Mit Wählerinnen und Wählern kann man reden, wirklich.

Und noch so ein Nicht-Durchatme-Moment an diesem Mittwoch. Fünf Jahre ist es her, dass in Hanau Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Păun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz und Gökhan Gültekin ermordet wurden. Nur, weil sie eine Einwanderungsgeschichte haben. Bis heute sind nach Meinung der Angehörigen die Umstände dieser rassistischen Tat nicht restlos aufgeklärt. Sie halten neben der offiziellen Gedenkstunde am Mittag ihre eigene Gedenkfeier am Abend ab, Bundespräsident, Bundesinnenministerin und Ministerpräsident sind unerwünscht.

Nach Hanau sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "Wir stehen als Gesellschaft zusammen." Und: "Wir laufen nicht auseinander." Die damalige Kanzlerin Angela Merkel sagte, die Tat mache "fassungslos, aber nicht tatenlos". Sehr weit sind wir seit Hanau nicht gekommen. Wie diese Gesellschaft wieder zusammenfinden kann, ist nach wie vor nicht beantwortet. Und wird nach jedem Anschlag dringlicher.

Einen Durchatme-Moment gibt es an diesem Mittwoch aber doch! Schauen Sie mal die Sträucher und Bäume in ihrer Nähe genau an. Und? Genau, da sind sie schon, die kleinen Knospen. Der Frühling kann nicht mehr weit sein.

Bleiben Sie getrost und unverzagt! Einen schönen Tag mit Durchatme-Momenten wünscht Ihnen

Kristina Hofmann, ZDF-Hauptstadtstudio Berlin

Was heute noch wichtig ist

Weiteres TV-Duell: Vier Tage vor der Bundestagswahl treffen sich Kanzler Olaf Scholz und Unionskandidat Friedrich Merz zu einem zweiten TV-Duell. Nach einem ersten Schlagabtausch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen folgt ein einstündiges Duell beim Nachrichtensender Welt TV und der "Bild". Scholz und Merz waren auch in verschiedenen Viererrunden zusammen mit den Kanzlerkandidaten Robert Habeck von den Grünen und Alice Weidel von der AfD aufeinandergestoßen. Im jüngsten : Vier Tage vor der Bundestagswahl treffen sich Kanzler Olaf Scholz und Unionskandidat Friedrich Merz zu einem zweiten TV-Duell. Nach einem ersten Schlagabtausch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen folgt ein einstündiges Duell beim Nachrichtensender Welt TV und der "Bild". Scholz und Merz waren auch in verschiedenen Viererrunden zusammen mit den Kanzlerkandidaten Robert Habeck von den Grünen und Alice Weidel von der AfD aufeinandergestoßen. Im jüngsten Politbarometer gaben 28 Prozent der Befragten an, dass sie noch nicht sicher seien, ob und gegebenenfalls wen sie wählen werden.

Letzte Kabinettssitzung vor Wahl: Das Kabinett kommt am Vormittag zu seiner letzten Sitzung vor der Bundestagswahl zusammen. Ob nach der Wahl am Sonntag weitere Kabinettssitzungen folgen werden, ist offen. Mit der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Parlaments endet zwar offiziell die Amtszeit von Kanzler Olaf Scholz und den Ressortchefs, aber bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung bleiben sie geschäftsführend im Amt.

Weitere Schlagzeilen

Champions League

In der heimischen Liga steckt der BVB weiter tief in der Krise, vielleicht läuft es ja in der Champions League besser: Nach dem 3:0-Hinspielerfolg gehen die Dortmunder im Playoff-Rückspiel gegen Sporting Lissabon am Abend als Favorit ins Heimspiel und könnten den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen.

Sport : Champions League Die wichtigsten Spiele im Video.

Zahl des Tages

3,10 Euro Pfand für eine Kiste Leergut in Deutschland, sieben Euro in Österreich - macht 3,90 Euro mehr. So mancher im Grenzgebiet macht sich seit der Pfand-Erhöhung in Österreich auf ins Nachbarland. Sehr zum Verdruss von Brauern und Händlern. Zahlen über das Ausmaß des Pfandtourismus gibt es allerdings nicht.

Gesagt

Doch das Schreiben ist auch immer eine Art unwirkliches, erfundenes Gespräch mit jemandem da draußen - aber du weißt nicht, mit wem. Du hoffst nur, dass es einer ist, der all deine Witze und deine Referenzen versteht. Vielleicht existiert diese Person in Wahrheit nicht. „ Siri Hustvedt in der "Zeit" (17.10.2024)

Siri Hustvedt gilt als eine der bekanntesten Schriftstellerinnen der USA. Mit Büchern wie "Was ich liebte" oder "Die Leiden eines Amerikaners" feierte sie weltweit Erfolge. Sie wird heute 70 Jahre alt.

Ratgeber und Service

Eltern können ein Lied davon singen, wenn die Knirpse im Affenzahn den Berg runterdüsen, Experten formulieren das so: Sie entwickeln ein Gefühl für Geschwindigkeit. Und auch sonst bietet das Laufrad einige Vorteile - von den ständig abgewetzten Schuhen mal abgesehen. Welche und worauf Eltern beim Kauf achten sollten, haben wir hier zusammengetragen:

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 19.02.2025 | 2:40 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

An diesem Mittwoch gibt es viel Sonne. Am Nachmittag kommen im Westen und Südwesten Wolken dazu. Bei einem kalten Südostwind werden minus ein bis plus sieben Grad erreicht.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.