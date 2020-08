Ausgerechnet an diesem Tag, geht im bevölkerungsreichsten Bundesland, Nordrhein-Westfalen, die Schule wieder los - die Sommerferien sind rum. Jedes Bundesland hat in diesem Zusammenhang seine eigene Corona-Schutz-Strategie. Und in NRW sind die Regeln an Schulen strenger als anderswo. So gilt zum Beispiel selbst im Unterricht "Maskenpflicht":