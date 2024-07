Update am Abend: Gaza-Pläne, US-Wahlkampf, Unwetter

Am Freitag beginnen die Olympischen Sommerspiele in Paris. Die Vorfreude ist groß, doch unter anderem der noch immer laufende russische Angriffskrieg gegen die Ukraine trübt die Stimmung. Sportler befürchten, dass die Spiele für Kriegspropaganda missbraucht werden könnten. Die "Die Spur"-Doku "Olympische Macht-Spiele - Putin und der deutsche IOC-Chef" beleuchtet die Kritik an IOC-Chef Thomas Bach, der jahrelang enge Verbindungen zu Russlands Staatschef Putin pflegte. (28 Minuten)