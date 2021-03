Auch wenn man manchmal den Eindruck haben kann: Es passieren nicht nur schlechte Dinge auf der Welt. Eine gute Nachricht fürs Herz kommt heute aus Bremerhaven: Mehrere Katzen haben dort in einer Gartenlaube drei schlafende Menschen mitten in der Nacht vor einem Feuer gewarnt. Die Tiere hätten wegen der Flammen so laut gefaucht und gejault, dass die drei Personen aufgewacht sind. So konnten Sie sich noch rechtzeitig und unverletzt ins Freie retten, bevor die Flammen den Ausgang versperrten. Feuerwehrkräfte verhinderten, dass die Laube komplett abbrannte. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst nicht bekannt.