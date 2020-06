Es ist schon erstaunlich, was in Corona-Zeiten alles geht. Mehr als 218 Milliarden Euro Neuschulden für den laufenden Bundeshaushalt wird der Bundestag in dieser Woche wohl beschließen. Dabei hieß das Mantra der Großen Koalition in den vergangenen Jahren stets "Sparsamkeit". Investitionen? Nicht auf Pump! Zukunftstechnologien? Wenn anderswo gespart wird, gerne. Der rituelle Schlagabtausch: Er war einmal. Einmütig schöpfen Union und SPD gerade aus dem Vollen. Und es hagelt - kaum Kritik.