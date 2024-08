Update am Morgen: In der Ampel wächst die Wut

Weiter krachen, leider im Wortsinn, dürfte es in Nahost . Heute schon befürchten Beobachter, könnte sich der Iran an Israel rächen wollen, nach der gezielten Tötung von Hamas-Chef Ismail Hanija vergangenen Mittwoch - in einem Gästehaus der Regierung, mitten in Teheran, für das Mullah-Regime eine Schmach. Vorsichtshalber haben die USA bereits weitere Kriegsschiffe in die Region entsandt.