Update am Abend: Grenzkontrollen und Geld-Diskussionen

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) fordert einen höheren Mindestlohn - mit Verweis auf eine Richtlinie der EU . Die Mindestlohnkommission sei unabhängig, "aber sie hat sich an rechtliche Vorgaben zu halten, die im deutschen Gesetz sind und auch in der EU-Richtlinie", so Heil. Bis November müsse er der EU-Kommission melden, ob das deutsche Recht dem entspräche.