Update am Abend : Ein (kleines) Licht in der Dunkelheit

An dieser Stelle empfehle ich Ihnen heute mal einen Podcast. Mirko Drotschmann nimmt Sie in "Ukraine - der Riss" mit in die Geschichte des Landes und das Verhältnis des Volkes zum russischen Nachbarn. Spannend erzählt an persönlichen Lebensgeschichten. Alle sechs Folgen finden Sie in der Mediathek oder überall dort, wo es Podcasts gibt,