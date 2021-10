Was besonders war an diesem ersten Herbststurm hat unsere ZDF-Meteorologin Katja Horneffer bei ZDFheute live erklärt: Nahezu ganz Deutschland war von dem Sturm betroffen. Lediglich ein winziger Zipfel in Südostbayern hat keine Sturm- oder Orkanböen abbekommen. An Küsten sei man Windgeschwindigkeiten über 117 Km/h gewöhnt, im Flachland und in größeren Städten sei das aber doch eher ungewöhnlich.