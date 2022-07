Update am Abend : Der heißeste Tag des Jahres ... bis jetzt

Der 24. Februar hat das Leben von Jaroslawa Mahutschich schlagartig verändert. An jenem Donnerstag überfallen russische Truppen ihr Heimatland Ukraine. Mahutschich lebt mit ihrer Familie in Dnipropetrowsk. Sie entscheidet sich zu fliehen, verabschiedet sich von ihren Lieben und fährt rund 60 Stunden im Auto knapp 2.000 Kilometer bis nach Belgrad. Obwohl sie kaum Zeit hat zu trainieren, gewinnt Mahutschich in der serbischen Hauptstadt Mitte März WM-Gold in der Halle. Ihre Siegeshöhe von 2,02 Meter ist Weltjahresbestleistung. Jetzt ist sie als Favoritin auf den Titel im Hochsprung in die Leichtathletik-WM gestartet.