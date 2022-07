Update am Morgen : Kampf gegen das Feuer im Glutofen Europa

wie haben Sie den Tag gestern verbracht? Ich hatte das Glück, Homeoffice machen zu können - in meinem Büro gibt es keine Klimaanlage. Abgedunkelt, mit heruntergelassenen Rollläden saß ich vorm Computer. So habe ich das schon in meiner Zeit als Korrespondentin in Rom gelernt: möglichst nur nachts und früh morgens lüften, tagsüber dann die heiße Luft draußen lassen. So ging’s dann.