Update am Abend : Kein Hitzefrei fürs Klima

Eine "Toilette für alle", mit Rückzugsort für jede*n Einzelne*n - das gibt es an der Sägefeldschule in Ulm. Bisher sind Unisex-Toiletten eher die Ausnahme an deutschen Schulen. Bei den Schüler*innen und Eltern in Ulm kommt das neue stille Örtchen für alle gut an.