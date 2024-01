Update am Abend: Hochwasser bald Normalität? Der Tag erklärt

Guten Abend,

Müssen wir uns an Hochwasser gewöhnen?

"Im Zuge des Klimawandels, wo sich die Hochwasser-Prozesse ändern werden, werden wir sicher andere Arten von Hochwässern in Zukunft sehen", sagte Ralf Merz, Hydrologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle (Saale), kürzlich im Deutschlandfunk.

Reemtsma-Entführer Drach muss lange hinter Gitter

Das Kölner Landgericht hat Drach dafür heute zu 15 Jahren Haft verurteilt - mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Es sah es als erwiesen an, dass Drach in den Jahren 2018 und 2019 Geldtransporter in Köln, am Flughafen Köln-Bonn sowie in Frankfurt am Main überfiel. Bei zwei der Taten gab er laut Urteil Schüsse auf die Geldboten ab, die beiden Männer erlitten schwere Verletzungen. Dem Angeklagten sei das "Wohl und Wehe" der Opfer "völlig egal" gewesen, so das Gericht.