Die Lage nach dem Erdrutsch in Erftstadt bleibt weiter angespannt. In den kommenden Tagen sollen viele Anwohner aber zeitweise in ihre Häuser zurückkehren dürfen. Die Zahl der vermissten Menschen in Erftstadt habe sich derweil weiter auf etwa ein Dutzend Fälle reduziert, sagte ein Sprecher der Polizei.