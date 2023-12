Update am Abend: Scheuer und Hochwasser - der Tag erklärt

Warum wir das hier schreiben? Ab heute beginnt der Verkauf von Feuerwerk in Deutschland . Und die Berliner Einsatzkräfte warnen schon einmal vorsorglich. "Greift uns nicht an", heißt es in einem gemeinsamen Video von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Darin wird vor einem Missbrauch von Böllern und Raketen gewarnt. Auch für ehrenamtliche Feuerwehrleute sind Gewalterfahrungen keine Seltenheit