Der Dienstag startet für die meisten sehr freundlich. Im Nordwesten und Westen gibt es bereits am Vormittag die ersten Schauer. Zum Nachmittag entstehen dort und am Alpenrand erneut Gewitter. Die Unwettergefahr lässt aber deutlich nach. Am längsten sonnig ist es entlang der Oder. Die Temperaturen erreichen 20 Grad an der Nordsee und 28 Grad im Osten.