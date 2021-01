Vor einem Jahr kam das Coronavirus nach Deutschland: Einen genauen Namen hatte die Krankheit noch nicht, die sich als erstes in Deutschland ein 33-jähriger Bayer einfing. Am 27. Januar 2020 kam er in eine Münchner Klinik. Der Ausbruch bei Webasto sollte leider das einzige Musterbeispiel einer Eindämmung bleiben, stellt ZDF-Reporterin Ulrike Kunkel fest. Die Opposition in Berlin fordert ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie einen Exit-Plan, so die Berliner Kollegin Kristina Hofmann.