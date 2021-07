Hanna ist 25 und lesbisch. Wegen Corona findet sie keinen Job in Berlin und muss raus aus ihrer WG - zurück zu ihren Eltern nach Bielefeld. Die Instant-Dramaserie "Loving Her" lässt Hannas Leben und ihre Beziehungen Revue passieren. Ein "authentischer Blick auf das Liebesleben einer jungen lesbischen Frau in Berlin", findet "Der Standard". Die Serie "überzeugt mit emotionaler Wahrhaftigkeit und starken Schauspielerinnen", urteilt auch das LGBTI-Onlineportal queer.de. (Sechs Folgen von je etwa zehn Minuten ab sofort in der Mediathek und am Samstag, 3. Juli, ab 21:40 Uhr in ZDFneo.)