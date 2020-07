Schulbücher in Hongkong sollen auf ihre "Legalität" überprüft werden. Das umstrittene chinesische Sicherheitsgesetz wird rigoros umgesetzt. Lehrer wurden angewiesen, im Konflikt mit dem Gesetz stehende Materialen zu entfernen. Was in Hongkong gelehrt und gedacht wird, fällt also nicht mehr unter Bildungsfreiheit. Orwellsche Methoden prangerte US-Außenminister Pompeo an. Peking arbeite an der "Zerstörung eines freien Hongkongs".