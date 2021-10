SPD setzt in zwei Ländern auf die Linke: In Mecklenburg-Vorpommern will die Partei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit den Linken über eine Koalition verhandeln. Und in Berlin stehen die Zeichen nicht mehr auf Ampel, sondern auf Rot-Grün-Rot. Die Landeswahlleitung legte unterdessen Einspruch gegen die Ergebnisse in zwei Wahlkreisen der Hauptstadt ein.