der Hunger in der Welt begegnete mir zum ersten Mal in den Sechzigerjahren. Ich war bereits Schulkind, was mich dazu berechtigte, mit den Eltern die Abendnachrichten zu schauen. In Nigeria herrschte ein grausamer Bürgerkrieg um den ölreichen Südosten, der sich für unabhängig erklärt und die Republik Biafra ausgerufen hatte. Bis zu zwei Millionen Menschen starben - viele von ihnen an Hunger. Die Bilder der ausgemergelten "Biafra-Kinder", die diese Tragödie in die deutschen Wohnzimmer brachten, verstörten auch mich. Und wenn ich anschließend vor meinem Abendbrotteller saß, fragte ich mich, wie die Welt so ungerecht sein konnte.