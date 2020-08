44.000 Menschen haben sich auf dem Rückweg aus den Ferien und sonst wo her in Bayern auf das Coronavirus testen lassen. Bei immerhin 900 davon fiel das Ergebnis positiv aus. So weit so schlimm wäre es jetzt aber sicher auch nützlich gewesen, die Betroffenen hätten schnell erfahren, dass sie als Infizierte potentielle Weiterverbreiter des Virus sind. Doch diese Information erreichte sie zunächst nicht - auch alle anderen erfuhren erstmal kein Ergebnis: