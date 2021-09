70.953: So viele Kleingarten-Parzellen gibt es aktuell in Berlin. Damit ist Berlin die Hauptstadt der Schrebergärten. Auch bei der Anzahl der AirBnB-Unterkünfte und der Bevölkerungsdichte ist Berlin Spitzenreiter in Deutschland. Weitere Zahlen rund um Berlin hat meine Kollegin Michaela Waldow kurz vor der Abgeordnetenhauswahl zusammengetragen.