In der Doku erklärt Streeck anschaulich, was wir bisher über das Virus gelernt haben - und was nicht. Können wir uns vor einer nächsten Pandemie schützen und wenn ja, wie? Heute um 20:15 Uhr wissen Sie mehr. Oder sehen Sie den Film bereits jetzt hier in der Mediathek. Sie haben nur vier Minuten? Dann empfehle ich Ihnen die Kurzversion: