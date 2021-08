Bis Sonntag war die belarussische Olympia-Teilnehmerin Kristina Timanowskaja international eher unbekannt, jetzt ist sie der Mittelpunkt eines Politkrimis. Nach Kritik am Nationalen Olympischen Komitee von Belarus fürchtete die Sportlerin, in Tokio entführt und in ihr Heimatland gebracht zu werden. Nun hat sie ein humanitäres Visum in Polen erhalten.