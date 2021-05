Die Löhne und Gehälter in der Pflege in Deutschland sind in den vergangenen Jahren teils deutlich gestiegen. Zugleich wächst das Interesse an einer Ausbildung in den Pflegeberufen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Auch in Krankenhäuser gab es mehr Pflegekräfte. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger, verdienten 2020 brutto 32,9 Prozent mehr als noch 2010. Auch bei Fachkräften in Alten- und Pflegeheimen stiegen die Löhne ähnlich und damit im Zehn-Jahres-Vergleich deutlich stärker an als in der Gesamtwirtschaft. Da waren es nur 21,2 Prozent. Mehr "Aktuelle Nachrichten, die Hoffnung machen" gibt es in unserem "Good News"-Blog.