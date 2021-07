CDU, SPD und FDP planen Koalitionsgespräche in Sachsen-Anhalt: Die Regierungsbildung dürfte sich aber noch bis in den September hinziehen. Sollten sich die drei Parteien in den Verhandlungen auf einen Koalitionsvertrag einigen, müssten bei CDU und SPD noch die Mitglieder dazu befragt werden. Das würde etwa vier Wochen dauern.