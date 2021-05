Bundesweit sinkt die Inzidenz, heute ist es der vierte Tag in Folge unter 100. Armin Laschet, CDU-Chef und Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, sieht damit auch den Zeitpunkt für Lockerungen gekommen. In einem Überblick zeigen wir, wo diese Woche gelockert wird und was damit zu Pfingsten möglich ist.