Wer gerade aus Spanien zurückkehrt, kennt den Unterschied: Ungeimpfte müssen in Quarantäne - und Geimpfte nicht! Reisende Familien sind in jedem Fall im Nachteil. Denn Kinder unter zwölf Jahren können nicht geimpft werden, und die Ständige Impfkommission, kurz: Stiko, hat eine Impfung der 12- bis 17-Jährigen bisher nicht empfohlen. Auch geimpfte Eltern sind also mit fünf Tagen Quarantäne ihrer Kinder konfrontiert und mit Regeln, die ihre Reise- und Rückkehrpläne durcheinanderbringen.