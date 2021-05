So lange wir darauf warten, habe ich weitere News in Sachen Corona für Sie: Wissen Sie zum Beispiel, was es mit dem "Covid-Arm" auf sich hat? In unserer interaktiven Story erfahren Sie es. Und dann werfen wir noch einen Blick nach Bayern: An Ostern betrug die Inzidenz in und um die Stadt Hof bis zu 470. Heute liegt sie unter 50. Meine Kollegin Sibylle Bassler hat nachgeforscht: Hier lesen Sie, woran es liegen könnte, dass die Zahlen sich so schnell entwickelt haben.