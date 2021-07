mehr als 30 Millionen Menschen sind in Deutschland vollständig geimpft - hört sich gut an. Nicht so gut hören sich stattdessen die Berichte zur Delta-Variante an: Angesichts der drohenden vierten Welle, die insbesondere die bisher ungeimpften Kinder treffen könnte, sollten sich die 30 Millionen schnellstmöglich verdoppeln. Und da gibt es zwei ganz unterschiedliche Ansätze: Bestrafung oder Belohnung. Denn im Gegensatz zum Frühjahr bleiben mittlerweile einige Impftermine offen: