In Amsterdam wurde heute das Pressefoto des Jahres gewählt. Es stammt von der Kanadierin Amber Bracken und zeigt Rote Kleider an Kreuzen am Straßenrand. Sie sollen an die toten Kinder von Ureinwohnern in Kanada erinnern. Der Fund eines Massengrabes mit den Überresten von 215 Kindern in der Stadt Kamloops im Sommer 2021 hatte weltweit für Bestürzung gesorgt. Zur Auswahl zum "World Press Photo" standen 65.000 Bilder von mehr als 4.000 Fotografen aus 130 Ländern. Die Fotos der anderen Kategorien sehen Sie hier in unserer Bildergalerie: