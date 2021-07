die Inzidenz in Deutschland steigt wieder, wenn auch nur sehr langsam. Das aus diesem "sehr langsam" ganz fix ein "sehr schnell" werden kann, haben uns der vergangene Herbst und auch das Frühjahr dieses Jahr gezeigt. In manchen Nachbarländern wie den Niederlanden passiert das auch gerade, dort ist die Inzidenz-Kurve fast senkrecht von 24,7 am Anfang des Monats auf aktuell über 250 geklettert.