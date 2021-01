1932 ist Deutschland noch ein demokratischer Rechtsstaat. Ein "Teufelspakt" zwischen nationalkonservativen Machteliten und den erstarkenden Nationalsozialisten bringt Adolf Hitler schließlich an die Regierung. Was bewegte die Republik-Gegner der bürgerlichen Rechten dazu, sich mit den Nazis zu verbünden? Die zweiteilige Doku "Wie kam Hitler an die Macht?" von ZDFzeit rekonstruiert die Zerstörung der ersten deutschen Demokratie und den Weg in die NS-Diktatur. Teil eins läuft heute Abend um 20:15 Uhr im ZDF, der zweite Teil am 26. Januar um 20:15 Uhr. Vorab sind beide Filme schon jetzt in der Mediathek abrufbar: