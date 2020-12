Oder mögen Sie doch lieber etwas mit Starbesetzung? Dann haben wir Wim Wenders' Drama "Everything Will Be Fine" im Programm: Hollywood-Multitalent James Franco spielt darin einen Schriftsteller, der einen kleinen Jungen überfährt. Ihn trifft keine Schuld, doch nach diesem tragischen Unfall nähert er sich über viele Jahre hinweg der Familie des toten Jungen an. "Everything Will Be Fine" erzählt auf vorsichtige und genaue Weise von Schuld und der Suche nach Vergebung, und davon, dass es nicht die Zeit ist, die Wunden heilt, sondern nur der Mut, sich zu stellen und zu verzeihen. Vor allem sich selbst.